Inter-Shakhtar, Castro in conferenza stampa: "Vogliamo vincere, ma per farlo dobbiamo dare il massimo"

Luis Castro in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk, match della sesta giornata di Champions League

Giornata di vigilia per lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro che domani affronterà l'Inter allo stadio 'Giuseppe Meazza' nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021. L'allenatore dei neroarancio ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole.

Siete convinti che vincendo avrete molte chance di passare addirittura da primi?

Ci concentriamo su questa partita, tutto ciò che è successo non ci interessa. Siamo in un girone dove tutte potrebbero andare avanti in questa ...

