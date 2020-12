(Di martedì 8 dicembre 2020) "Ilvincere". Lo ricorda Jorge, ex calciatore e dirigentedei blancos.venuto ai microfoni di Onda Cero, l'uomo ha commentato quello che sarà l'ultimo appuntamento della fase a gironi di Coppa con tutte quattro le squadre impegnate che si giocano ancora il passaggio del raggruppamento.: "Ilnon per forza con una vittoria"caption id="attachment 1043205" align="alignnone" width="684" Casemiro,(Getty Images)/caption"Col Siviglia ho visto una squadra seria, con giocatori concentrati. Hanno lasciato ancora una volta la sensazione di essere con il loro allenatore", ha ...

ItaSportPress : Inter, senti Valdano: 'Il Real Madrid passerà anche senza vincere...' - - OdeonZ__ : Inter, senti Valdano: 'Il Real passerà e anche senza vincere…' - FILIPPOSTANGARO : @fponciroli mi sa che continua a collez. figurine... dicalcio ne sai poco oppure parli per interesse. Senti Bergomi… - sportli26181512 : Inter, senti Valdano: 'Il Real passerà e anche senza vincere…': Inter, senti Valdano: 'Il Real passerà e anche senz… - Zaffo97 : @_magnopaolo_ @90ordnasselA @BMerdanas Handanovic, post lockdown, bestemmió in Inter Bologna. Si sentì benissimo, t… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti

ItaSportPress

L'ex calciatore e dirigente sottolinea come ai blancos basta non perdere per superare il girone di Champions League ...Romelu Lukaku si racconta in un'intervista al quotidiano francese "L'Equipe". L'attaccante nerazzurro racconta il suo modo di giocare e di intendere il rapporto con i compagni: " A volte devi saper la ...