Inter, per Vidal risentimento ai flessori della coscia. A rischio il Napoli? (Di martedì 8 dicembre 2020) Brutte notizie per Antonio Conte. Inter poco fa ha emesso un comunicato sulle condizioni di Arturo Vidal da cui risulta che il centrocampista ha un risentimento muscolare ai flessori. Il club aveva già deciso di non schierarlo in Champions, ma adesso forse è in dubbio anche la presenza contro il Napoli, la prossima di campionato. Le condizioni del calciatore saranno valutate giorno dopo giorno. Questo il testo del comunicato ufficiale: “Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Brutte notizie per Antonio Conte.poco fa ha emesso un comunicato sulle condizioni di Arturoda cui risulta che il centrocampista ha unmuscolare ai. Il club aveva già deciso di non schierarlo in Champions, ma adesso forse è in dubbio anche la presenza contro il, la prossima di campionato. Le condizioni del calciatore saranno valutate giorno dopo giorno. Questo il testo del comunicato ufficiale: “Risonanza magnetica per Arturodopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cilenomuscolare aidestra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno”. L'articolo ...

MatteoBarzaghi : Confermo per Barella problema alla caviglia. Domani sarà valutato. Inter spera di recuperarlo ma se non dovesse far… - AntoVitiello : Vittoria #Milan di sofferenza e sacrificio in casa #Samp, con 4 assenze (Ibra e Kjaer su tutti) e un gruppo giovani… - MatteoBarzaghi : Molto difficile il recupero di Vidal per #InterShakhtar il cileno oggi non si è allenato coi compagni e domani sarà… - n2z2_ : RT @EdoardoMecca1: Io vorrei che qualcuno mi spiegasse perché la Juve dovrebbe rischiare la retrocessione per un giocatore mai tesserato, q… - napolista : #Inter, per #Vidal risentimento ai flessori della coscia. A rischio il #Napoli? Il club nerazzurro comunica l’esito… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter per Inter, le combinazioni per la qualificazione agli ottavi di Champions League Calcio d'Angolo Inter-Shakthar, conferenza stampa di Antonio Conte

È questa l’Inter più forte in cui ho giocato ... quando abbiamo perso la concentrazione abbiamo accusato dei pericoli, dovremo dare il massimo per non avere rimpianti ...

Vidal, il comunicato dell'Inter sulle sue condizioni fisiche

Il centrocampista aveva accusato un fastidio alla coscia destra durante la partita di campionato contro il Bologna vinta per 3-1. Dopo gli esami di stamattina, l'Inter, con un comunicato, rende ...

È questa l’Inter più forte in cui ho giocato ... quando abbiamo perso la concentrazione abbiamo accusato dei pericoli, dovremo dare il massimo per non avere rimpianti ...Il centrocampista aveva accusato un fastidio alla coscia destra durante la partita di campionato contro il Bologna vinta per 3-1. Dopo gli esami di stamattina, l'Inter, con un comunicato, rende ...