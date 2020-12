Inter, il caso-Eriksen fa male a tutti: che senso ha la gestione di questa faccenda? (Di martedì 8 dicembre 2020) In dodici mesi, Christian Eriksen e il suo umore sono passati dalla vette della presentazione alla Scala al sottoscala dello stadio Meazza. Aveva lasciato il Tottenham per provare qualcosa di nuovo, si è ritrovato sul letto di un fachiro dal quale non vede l'ora di saltare giù. Perché, inevitabilmente, l'epilogo rapidissimo quanto sconcertante della storia d'amore fra l'Inter e il danese sarà un addio durante il prossimo mercato di gennaio. Amore dunque mai sbocciato? Questo non è possibile affermarlo, perché la furibonda e grossa fetta di tifosi Interisti, usciti allo scoperto per mettersi dalla sua parte, mostra come in tanti avessero riposto la speranza di accusare fibrillazioni calcistiche grazie a questo ragazzo dai piedi ottimi ma dalla capacità di sprizzare entusiasmo e grinta pari allo zero assoluto. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) In dodici mesi, Christiane il suo umore sono passati dalla vette della presentazione alla Scala al sottoscala dello stadio Meazza. Aveva lasciato il Tottenham per provare qualcosa di nuovo, si è ritrovato sul letto di un fachiro dal quale non vede l'ora di saltare giù. Perché, inevitabilmente, l'epilogo rapidissimo quanto sconcertante della storia d'amore fra l'e il danese sarà un addio durante il prossimo mercato di gennaio. Amore dunque mai sbocciato? Questo non è possibile affermarlo, perché la furibonda e grossa fetta di tifosiisti, usciti allo scoperto per mettersi dalla sua parte, mostra come in tanti avessero riposto la speranza di accusare fibrillazioni calcistiche grazie a questo ragazzo dai piedi ottimi ma dalla capacità di sprizzare entusiasmo e grinta pari allo zero assoluto. Il ...

