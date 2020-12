Inizia oggi il Cashback di Natale: ecco come funziona e come registrarsi (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ partito oggi l’8 dicembre il Cashback di Stato, anche se l‘applicazione IO registra ancora malfunzionamenti nella sezione dei pagamenti. come già riportato ieri l’App IO blocca di molti utenti nella sezione “Portafoglio“: proprio quando devono registrare le carte per il pagamento. In palio questo mese fino 150 euro, si riceverà infatti il 10% della somma spesa da oggi fino al 31 dicembre: l’importante è effettuare almeno dieci acquisti online. Ma come si fa per iscriversi al Cashback? Dove si possono effettuare gli acquisti? Sono tante le domande che attanagliano gli utenti. ecco una guida per orientarsi nella registrazione al programma Cashback. Leggi anche: Cashback, 6000 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ partitol’8 dicembre ildi Stato, anche se l‘applicazione IO registra ancora malmenti nella sezione dei pagamenti.già riportato ieri l’App IO blocca di molti utenti nella sezione “Portafoglio“: proprio quando devono registrare le carte per il pagamento. In palio questo mese fino 150 euro, si riceverà infatti il 10% della somma spesa dafino al 31 dicembre: l’importante è effettuare almeno dieci acquisti online. Masi fa per iscriversi al? Dove si possono effettuare gli acquisti? Sono tante le domande che attanagliano gli utenti.una guida per orientarsi nella registrazione al programma. Leggi anche:, 6000 ...

