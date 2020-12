Indennità covid 1 000 euro | c’è ancora tempo | tutti i termini di domanda prorogati Scadenze e istruzioni

Leggi su leggioggi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il messaggio INPS numero 4589 del 4 dicembre 2020 è intervenuto per mettere ordine sulle date di scadenza per l’invio delle istanze finalizzate ad ottenere l’una tantum di 1.000prevista dai Decreti Agosto, Ristori e Ristori Quater a beneficio di determinati lavoratori stagionali e non, colpiti dagli effetti economici dell’emergenza-19. La comunicazione dell’Istituto assume grande importanza per non incorrere nella decadenza dal diritto ad ottenere il sussidio che, ricordiamolo, è esente da imposte e contributi e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. Nei paragrafi che seguono forniremo i dettagli delle tranche previste dai tre decreti legge, i soggetti che ne hanno diritto e leper l’invio delle domande. Le categorie interessate sono pressoché identiche, con alcune ...