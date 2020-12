In Vacanza su Marte disponibile dal 13 dicembre

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il tradizionale appuntamento con il film di Natale torna anche quest’anno e arriva, per la prima volta, direttamente nelle case degli italiani. Insucon Christian De Sica e Massimo Boldi, per la regia di Neri Parenti, saràin noleggio e acquisto su tutte le piattaforme digitali dal 13: Sky Primafila, Prime Video, Apple Tv, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store. Siamo nel 2030, e insi va su! Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per sposare sula facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un’escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo un ...

A due anni dall'uscita sul grande schermo di 'Amici come prima', Christian De Sica e Massimo Boldi arrivano per la prima volta on demand