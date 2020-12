In Argentina proposta l’immagine di Maradona sulle banconote da mille pesos (Di martedì 8 dicembre 2020) La senatrice Argentina Norma Durango ha proposto che un’immagine di Diego Armando Maradona venga stampata sulle banconote da 1000 pesos. Un’idea che potrebbe presto diventare realtà sulla falsa riga di quanto accaduto con Papa Francesco. In particolare, la Durango sottoporrà ai colleghi senatori che venga dato il via libera al nuovo biglietto di moneta corrente che su un lato avrebbe il volto di Maradona, scomparso a 60 anni lo scorso 25 novembre, e sull’altro la rappresentazione della ‘Mano de Dios’, ovvero il celebre gol ai Mondiali del 1986 contro l’Inghilterra. La Durango ha presentato il progetto e ha così parlato: “L’idea non è solamente quella di rendere omaggio al nostro idolo più importante, ma anche di pensare alla questione economica. Pensiamo che i turisti che verranno qui ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) La senatriceNorma Durango ha proposto che un’immagine di Diego Armandovenga stampatada 1000. Un’idea che potrebbe presto diventare realtà sulla falsa riga di quanto accaduto con Papa Francesco. In particolare, la Durango sottoporrà ai colleghi senatori che venga dato il via libera al nuovo biglietto di moneta corrente che su un lato avrebbe il volto di, scomparso a 60 anni lo scorso 25 novembre, e sull’altro la rappresentazione della ‘Mano de Dios’, ovvero il celebre gol ai Mondiali del 1986 contro l’Inghilterra. La Durango ha presentato il progetto e ha così parlato: “L’idea non è solamente quella di rendere omaggio al nostro idolo più importante, ma anche di pensare alla questione economica. Pensiamo che i turisti che verranno qui ...

sportli26181512 : #Maradona sulle banconote da mille pesos: presentato in Argentina il disegno di legge: La proposta della senatrice… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Maradona, il suo volto potrebbe finire sulle banconote da 1000 pesos: l… - RaiSport : #Maradona: proposta per metterlo su banconota 1000 pesos Ne discute il Senato in #Argentina: su un lato il volto su… - AdornatoAntonio : RT @DinamoPress: #Argentina giovedì #10dicembre si vota al Congresso la proposta di legge per l'aborto legale: nelle strade e nelle piazze… - GDS_it : #Maradona, la proposta della senatrice argentina: 'Il volto di Diego su una banconota' -