Impresa Juve, 3-0 al Barça al Camp Nou e 1° posto girone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Juventus fa l'Impresa. I bianconeri hanno battuto il Barcellona al Camp Nou per 3-0 ottenendo il sorpasso ai danni dei blaugrana in vetta al Gruppo G di Champions League e conquistando un successo importante che potrebbe dare una spinta per il prosieguo della stagione, dopo una serie di prestazioni poco convincenti. Contrariamente a quanto visto sabato scorso nel derby, la Juventus ha iniziato la gara con personalità e aggressività consapevole che per conquistare la prima posizione del girone ci sarebbe voluta una prestazione importante. I bianconeri l'hanno sbloccata dopo appena 13 minuti con il loro uomo simbolo: Cristiano Ronaldo. Il numero 7 bianconero ha puntato Ronald Araujo e si è guadagnato un rigore parso un pò generoso per la dinamica, si è presentato sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lantus fa l'. I bianconeri hanno battuto il Barcellona alNou per 3-0 ottenendo il sorpasso ai danni dei blaugrana in vetta al Gruppo G di Champions League e conquistando un successo importante che potrebbe dare una spinta per il prosieguo della stagione, dopo una serie di prestazioni poco convincenti. Contrariamente a quanto visto sabato scorso nel derby, lantus ha iniziato la gara con personalità e aggressività consapevole che per conquistare la prima posizione delci sarebbe voluta una prestazione importante. I bianconeri l'hanno sbloccata dopo appena 13 minuti con il loro uomo simbolo: Cristiano Ronaldo. Il numero 7 bianconero ha puntato Ronald Araujo e si è guadagnato un rigore parso un pò generoso per la dinamica, si è presentato sul ...

