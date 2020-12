Immacolata, il Papa prega all'alba sotto la pioggia a Piazza di Spagna - FOTO E VIDEO (Di martedì 8 dicembre 2020) «Alle ore 7.00 di questa mattina, nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione in forma privata a... Leggi su feedpress.me (Di martedì 8 dicembre 2020) «Alle ore 7.00 di questa mattina, nella Solennità dell’Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre si è recato indiper un atto di venerazione in forma privata a...

vaticannews_it : #8dicembicembre Nella solennità dell'Immacolata, #PapaFrancesco si è recato questa mattina in piazza di Spagna a Ro… - Corriere : Immacolata, Papa Francesco rende omaggio alla Madonna all’alba e senza folla - repubblica : 8 dicembre, il Papa in piazza di Spagna per l'Immacolata. Alle 7.30 del mattino per evitare assembramenti - rep_roma : Festa dell'Immacolata, il Papa in piazza di Spagna. Alle 7.30 del mattino per evitare assembramenti [aggiornamento… - nonela_radio : Immacolata, Papa Francesco a Piazza di Spagna e a Santa Maria Maggiore -