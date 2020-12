Immacolata concezione | che cosa si festeggia l' 8 dicembre

Leggi su gqitalia

(Di martedì 8 dicembre 2020) L’8è il giorno dell’, ma pochi sanno chesignifichi veramente. In effetti la storia che sta dietro questa celebrazione risale a più di mille anni fa ed è stata costellata da un continuo susseguirsi di accaniti dibattiti sulla natura della Madre di Gesù: è nata assolutamente pura o anche lei, come tutti gli altri esseri umani, portava il marchio del peccato originale? Un dilemma esplosivo all’interno della Chiesa Cattolica prima di arrivare alla decisione che Maria fosse. La mamma di Gesù è senza macchie e cioè concepita nel grembo materno priva del peccato di cui ogni uomo sulla Terra porta il peso nell’anima, dopo che Adamo ha colto per Eva la mela proibita nel giardino dell’Eden. Sul piano dogmatico questa decisione è costata un aspro dibattito tra ...