Il Veneto resta zona gialla, ma mai visti tanti morti e contagi (Di martedì 8 dicembre 2020) In Veneto mai così tante vittime, 113 oggi. La regione è sempre rimasta "zona gialla" nonostante i numeri alti e le occupazioni copiose in terapia intensiva. La scorsa notte nell'ospedale di Padova ... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) Inmai così tante vittime, 113 oggi. La regione è sempre rimasta "" nonostante i numeri alti e le occupazioni copiose in terapia intensiva. La scorsa notte nell'ospedale di Padova ...

