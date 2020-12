Il Torino contestato dai tifosi A Brescia | dopo un confronto con gli ultrà | Giampaolo sparì

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 dicembre 2020) Chissà se stavoltarimarrà al suo posto. Oppure, come fece nel 2013, si dileguerà un’altra volta. Scomparve per giorni, poi riapparve e si dimise. Perché «andare a colloquio per rendere conto aiè stato umiliante. Non è accettabile per un professionista e la società avrebbe dovuto tutelarmi». Disse così in un’intervista alla Gazzetta dello sport. Presidente delera Corioni. Iavevano già ottenuto il licenziamento del vice di, Gallo, che aveva giocato con la rivale Atalanta. Oggi è successa una cosa simile. Peraltro molto frequente nel calcio italiano. Allo stadio Filadelfia l’allenatoree i calciatori sono stati costretti a una sorta dicon i cosiddetti. A dividerli il cancello dello ...