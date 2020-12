Il sindaco contro il nuovo DPCM: vigili a casa con le famiglie (Di martedì 8 dicembre 2020) “I miei vigili a Natale non lavoreranno!”. Questa la dichiarazione del sindaco Dante Capitani della città di Pescate, in provincia di Lecco. Estremamente in disappunto con le regole pre-natalizie del nuovo DPCM emanato dal Presidente Conte, il sindaco di Pescate, una cittadina in provincia di Lecco, ha deciso che i vigili della sua città, come dipendenti comunali, dovranno passare le feste di Natale con le loro famiglie. Ad annunciare il suo diniego al nuovo regolamento è lo stesso sindaco Dante Capitani durante la messa in onda del programma di Canale 5 “Pomeriggio 5”, condotto da Barbara D’Urso. “Se non ci saranno i vigili ci sarà polizia di stato e guardia di finanza – spiega senza nascondere la ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020) “I mieia Natale non lavoreranno!”. Questa la dichiarazione delDante Capitani della città di Pescate, in provincia di Lecco. Estremamente in disappunto con le regole pre-natalizie delemanato dal Presidente Conte, ildi Pescate, una cittadina in provincia di Lecco, ha deciso che idella sua città, come dipendenti comunali, dovranno passare le feste di Natale con le loro. Ad annunciare il suo diniego alregolamento è lo stessoDante Capitani durante la messa in onda del programma di Canale 5 “Pomeriggio 5”, condotto da Barbara D’Urso. “Se non ci saranno ici sarà polizia di stato e guardia di finanza – spiega senza nascondere la ...

