Il Segreto domenica 13 dicembre 2020: Marta pensa ad Adolfo, ma lui ricambia il suo affetto? (Di martedì 8 dicembre 2020) Vi ricordiamo l’appuntamento con Il Segreto che va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 e la domenica alle 16.20 su Canale 5. È possibile vedere tutte le puntate della soap opera anche in streaming, contemporaneamente alla diretta televisiva e on demand sul sito di Mediaset Play. Nella puntata di domenica 13 dicembre 2020, Alicia è sempre più misteriosa. Tomas e’ a un bivio. Adolfo e Rosa tornano dal loro viaggio, ma l’uomo si accorge che Marta sta male, i due si amano ancora? Il Segreto 13 dicembre 2020: cos’ha in mente Alicia? La puntata de Il Segreto partirà con Alicia che cercherà di fermare l’impeto del sindaco, ma lui le riferisce di essere li’ solo per chiarire i suoi dubbi. Intanto Pablo si ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 dicembre 2020) Vi ricordiamo l’appuntamento con Ilche va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 e laalle 16.20 su Canale 5. È possibile vedere tutte le puntate della soap opera anche in streaming, contemporaneamente alla diretta televisiva e on demand sul sito di Mediaset Play. Nella puntata di13, Alicia è sempre più misteriosa. Tomas e’ a un bivio.e Rosa tornano dal loro viaggio, ma l’uomo si accorge chesta male, i due si amano ancora? Il13: cos’ha in mente Alicia? La puntata de Ilpartirà con Alicia che cercherà di fermare l’impeto del sindaco, ma lui le riferisce di essere li’ solo per chiarire i suoi dubbi. Intanto Pablo si ...

