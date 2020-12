IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre 2020 (Di martedì 8 dicembre 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre 2020: Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE, anticipazioni di mercoledì 9 dicembre 2020 Donna Begoña, moglie di Ignacio, torna a Puente Viejo e sembra star bene. Ma si ha il timore che la sua salute mentale possa degenerare di nuovo. Adolfo ha ormai deciso di sposare Rosa, visto il figlio in arrivo. Ma Isabel non è convinta che questo sia il passo giusto e vorrebbe che il figlio ci ripensasse… Alicia intende lasciare il lavoro per potersi dedicare alla sua candidatura a sindaco di Puente Viejo. Tuttavia la sua carriera politica è minacciata da un’associazione segreta che sostiene la monarchia e così Matias tenta di far ... Leggi su tvsoap (Di martedì 8 dicembre 2020)de Ildi9 e10: Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE,diDonna Begoña, moglie di Ignacio, torna a Puente Viejo e sembra star bene. Ma si ha il timore che la sua salute mentale possa degenerare di nuovo. Adolfo ha ormai deciso di sposare Rosa, visto il figlio in arrivo. Ma Isabel non è convinta che questo sia il passo giusto e vorrebbe che il figlio ci ripensasse… Alicia intende lasciare il lavoro per potersi dedicare alla sua candidatura a sindaco di Puente Viejo. Tuttavia la sua carriera politica è minacciata da un’associazione segreta che sostiene la monarchia e così Matias tenta di far ...

