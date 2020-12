Il segreto anticipazioni: chi è il vero padre di Adolfo? (Di martedì 8 dicembre 2020) Come avrete già visto in questi due giorni dal sapore natalizio, con l’arrivo del film di Natale su Canale 5, le puntate de Il segreto hanno avuto una durata più breve. E sarà così anche nelle prossime settimane. Infatti dal 9 dicembre 2020 su Canale 5 dopo Uomini e Donne andrà in onda il day time, fascia breve, di Amici 20. E Il segreto quindi sarà spostato intorno alle 16,40 dopo il day time del GF VIP 5. Questo significa anche che la durata delle puntate, essendo più breve, permetterà alla soap di avere un maggior numero di episodi spalmati tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Ma torniamo a Puente Viejo: cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 9 dicembre 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi. IL segreto anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 9 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 dicembre 2020) Come avrete già visto in questi due giorni dal sapore natalizio, con l’arrivo del film di Natale su Canale 5, le puntate de Ilhanno avuto una durata più breve. E sarà così anche nelle prossime settimane. Infatti dal 9 dicembre 2020 su Canale 5 dopo Uomini e Donne andrà in onda il day time, fascia breve, di Amici 20. E Ilquindi sarà spostato intorno alle 16,40 dopo il day time del GF VIP 5. Questo significa anche che la durata delle puntate, essendo più breve, permetterà alla soap di avere un maggior numero di episodi spalmati tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Ma torniamo a Puente Viejo: cosa succederà nella puntata de Ildi domani, 9 dicembre 2020? Lo scopriamo con le, eccole per voi. IL: LA TRAMA DI DOMANI 9 ...

peppe844 : #IlSegreto Il Segreto, anticipazioni 9 dicembre: Adolfo non sposa più Rosa? - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 14-20 Dicembre 2020: Paura per Alicia! - #Anticipazioni #Segreto #Trama - zazoomblog : Il segreto anticipazioni: una incredibile rivelazione per Tomas - #segreto #anticipazioni: #incredibile - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni - CorriereUmbria : Il Segreto, le anticipazioni della puntata di oggi lunedì 7 dicembre #canale5 #ilsegreto -