Il sacrosanto vaccino anti-Covid sia obbligatorio

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ilcontro ilè quasi pronto. La prima a testarlo in Europa è una signora novantenne irlandese. Finalmente! ... È così che quelli come me, medici, non in diretta prima linea ma, in qualità di chirurghi, comunque esposti giornalmente, tra interventi e urgenze, all’invisibile e tragica piaga di questo secolo, in genere reagiscono. Sembra assurdo però che ci sia qualcuno, purtroppo è la gran parte della popolazione, che non crede ai vaccini... non solo all’inutilità, ma anche alla pericolosità e al disegno dell’orwelliano Grande Fratello di manipolare persino il nostro codice genetico, togliendoci definitivamente la nostra “privacy”... come se la nostra privacy esistesse ancora. Abbiamo (tranne i senza dimora) un indirizzo a cui arriva la nostra posta. Non solo un indirizzo fisico, tangibile, tipo l’appartamento dove abitiamo o l’ufficio ...