(Di martedì 8 dicembre 2020) Ci mancava, questo fuoriclasse della regia che ci ha dato grandi capolavori come “Fight club”. Da pochi giorni c’è su Netflix “Mank” il suo ultimo film – il nostro non ne fa molti – con la sceneggiatura di Jackil padre di– che narra della vita dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz quello che si è sempre creduto uno dei cosceneggiatori di “” il film che nel 1941 rivelò al mondo il genio di Orson Wells. Bene, nel film è accreditata la tesi che il vero ed unico sceneggiatore fu Mank come tutti chiamavano H.J, Mankiewicz. La storia. Mank (Gary Oldman che prenota un Oscar) è uno sceneggiatore che nel 1940 è un professionista finito e Orson Wells (Tom Burke) lo scrittura dandogli libertà assoluta di soggetto e di scrittura. Mank allora si ritira ...

napolista : Il ritorno di David Fincher che offre un’altra verità su Quarto Potere In Mank, su Netflix, accredita la tesi che… - FinarMariasole : RT @Radio1Rai: Lo spazio infinito di David #Bowie. La zecca britannica ha lanciato nello spazio una moneta dedicata al grande artista ingle… - Radio1Rai : Lo spazio infinito di David #Bowie. La zecca britannica ha lanciato nello spazio una moneta dedicata al grande arti… - Stefaniaboh_ : Ho preso pioggia e vento e ritorno a casa che sembro un porcospino! Ma mi sono divertita e non vedo l'ora di dare… - Henri_Filipuzzi : RT @gippu1: Il CineThread del venerdì è su David #Fincher che da oggi arriva su Netflix con il suo 11° film, 'Mank'. 58 anni, di cui quasi… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno David

IlNapolista

In Mank, su Netflix, accredita la tesi che il vero ed unico sceneggiatore fu proprio Mank come tutti chiamavano H.J, Mankiewicz ...Nel 1983 nel Regno Unito uscivano due album che definivano la direzione modernista che avrebbe preso il synth pop britannico: Sweet dreams (are made of this) degli Eurythmics e Construction time again ...