Il revival di Una Mamma per Amica già “cancellato” da La5 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tutti coloro che avevano già preparato i pop corn (o i fazzoletti) per guardare il revival di Una Mamma per Amica farà bene ad armarsi di pazienza perché anche in questo caso, Mediaset non si smentisce mai. Gli speciali da 90 minuti dovevano andare in onda su La5 a partire da domenica 13 dicembre ma, a quanto pare, la rete ha già deciso di far slittare l’appuntamento con le ragazze Gilmore. I 4 capitoli del revival di Una Mamma per Amica compongono quella che per tutti è l’ottava stagione della serie e, forse proprio per questo, Mediaset ha deciso di rimandare la messa in onda di “Inverno” di una settimana. Chi segue la programmazione delle repliche su Italia1 sa bene che Lorelai e Rory Gilmore continuano ad essere protagoniste al mattino e proprio il finale della settima stagione ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Tutti coloro che avevano già preparato i pop corn (o i fazzoletti) per guardare ildi Unaperfarà bene ad armarsi di pazienza perché anche in questo caso, Mediaset non si smentisce mai. Gli speciali da 90 minuti dovevano andare in onda su La5 a partire da domenica 13 dicembre ma, a quanto pare, la rete ha già deciso di far slittare l’appuntamento con le ragazze Gilmore. I 4 capitoli deldi Unapercompongono quella che per tutti è l’ottava stagione della serie e, forse proprio per questo, Mediaset ha deciso di rimandare la messa in onda di “Inverno” di una settimana. Chi segue la programmazione delle repliche su Italia1 sa bene che Lorelai e Rory Gilmore continuano ad essere protagoniste al mattino e proprio il finale della settima stagione ...

