Il Regno Unito ha vaccinato William Shakespeare contro il Coronavirus – Il video

Si chiama William Shakespeare, ha 81 anni ed è la seconda persona dopo Margaret Keenan a essere vaccinata contro il Coronavirus nel Regno Unito. L'anziano, omonimo del più celebre drammaturgo della storia inglese, ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer-Biontech all'ospedale universitario di Coventry, nel Warwickshire, a pochi chilometri dal luogo di nascita dell'autore di Romeo e Giulietta a Stratford-Upon-Avon. Matt Hancock, segretario di Stato per la Salute e gli Affari sociali del Regno Unito, si è emozionato in diretta tv mentre assisteva alla vaccinazione di Shakespeare. La cosa non è sfuggita al conduttore di Good Morning Britain, Piers Morgan. E il ministro ha commentato: «È stato un anno così difficile per così tante ...

