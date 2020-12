Il Regno Unito dà il via alla campagna vaccinale (Di martedì 8 dicembre 2020) Margaret Keenan, 91 anni la prossima settimana, è la prima paziente al mondo a ricevere il vaccino contro il Covid-19 prodotto da Pizer BioNtech. Con la donna, originaria dell’Irlanda del Nord ma residente in Inghilterra, è partita, oggi 8 dicembre, la campagna per la vaccinazione di massa nel Regno Unito. L’iniezione è stata fatta all’ospedale di Coventry. «Mi sento così privilegiata ad essere la prima persona a venire vaccinata. È il miglior regalo di compleanno che potessi sperare di ricevere. Finalmente, non vedevo l’ora di passare del tempo con la mia famiglia e gli amici», ha dichiarato. La donna, una gioielliera in pensione da quattro anni, ha una figlia, un figlio e quattro nipoti. «Il mio consiglio per tutti è: fatelo. Se posso farlo io a 90 anni, allora potete farlo anche voi». Tra 21 giorni dovrà fare un richiamo. Per la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 dicembre 2020) Margaret Keenan, 91 anni la prossima settimana, è la prima paziente al mondo a ricevere il vaccino contro il Covid-19 prodotto da Pizer BioNtech. Con la donna, originaria dell’Irlanda del Nord ma residente in Inghilterra, è partita, oggi 8 dicembre, laper la vaccinazione di massa nel. L’iniezione è stata fatta all’ospedale di Coventry. «Mi sento così privilegiata ad essere la prima persona a venire vaccinata. È il miglior regalo di compleanno che potessi sperare di ricevere. Finalmente, non vedevo l’ora di passare del tempo con la mia famiglia e gli amici», ha dichiarato. La donna, una gioielliera in pensione da quattro anni, ha una figlia, un figlio e quattro nipoti. «Il mio consiglio per tutti è: fatelo. Se posso farlo io a 90 anni, allora potete farlo anche voi». Tra 21 giorni dovrà fare un richiamo. Per la ...

