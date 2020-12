“Il Presidente Mattarella farà il vaccino contro il Covid | senza scavalcare nessuno” | comunica il Quirinale

Leggi su italiasera

(Di martedì 8 dicembre 2020) In imminenza dell’arrivo della prima ondata di vaccini anti-, disponibile di qui a qualche settimana, mentre nel Paese prevale la confusione più totale, con personaggi eccellenti che ne prendono le distanze, ed altri che si sforzano per farne capire l’impatto positivo sul futuro del nostro quotidiano di qui a qualche mese, in realtà le istituzioni continuano a latitare. Arriva ilanti-ma il governo non ‘sensibilizza’ la campagna mediatica In effetti, la di là di specifiche domande relative al se si vaccinerà o meno, rivolto random dai cronisti a qualche politico ‘pescato a spasso’ nei pressi di Montecitorio, ufficialmente da parte del governo non c’è ancora stata nessuna posizione ufficiale: ne dichiarazioni comuni ad avvalorare la bontà della vaccinazione, e ne una campagna mediatica rivolta alla popolazione. Così, ...