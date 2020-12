Il Parlamento europeo al Salone del libro di Torino (Di martedì 8 dicembre 2020) Il dialogo tra tre grandi autori e l’inizio di una intrigante collaborazione. Si può riassumere così il senso dell’evento di martedì 8 dicembre alle 17:30 organizzato dal Salone Internazionale del libro di Torino in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano tra la storica italiana Eva Cantarella e lo scrittore Petros Markar?s, con la partecipazione della scrittrice Helena Janeczek. L’argomento dell’incontro sarà il rapporto Stato-Comunità, tema centrale per il presente e il futuro dell’Unione europea. Eva Cantarella, storica del mondo antico, racconterà come si configuravano le contraddizioni fra stato e comunità all’interno della polis, mentre Petros Markar?s porterà la sua testimonianza su ciò che accade nella Grecia odierna e oltre i suoi confini. L’incontro segna l’inizio di una ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 dicembre 2020) Il dialogo tra tre grandi autori e l’inizio di una intrigante collaborazione. Si può riassumere così il senso dell’evento di martedì 8 dicembre alle 17:30 organizzato dalInternazionale deldiin collaborazione con l’Ufficio dela Milano tra la storica italiana Eva Cantarella e lo scrittore Petros Markar?s, con la partecipazione della scrittrice Helena Janeczek. L’argomento dell’incontro sarà il rapporto Stato-Comunità, tema centrale per il presente e il futuro dell’Unione europea. Eva Cantarella, storica del mondo antico, racconterà come si configuravano le contraddizioni fra stato e comunità all’interno della polis, mentre Petros Markar?s porterà la sua testimonianza su ciò che accade nella Grecia odierna e oltre i suoi confini. L’incontro segna l’inizio di una ...

CarloCalenda : Si noi. Quello per la doppia transizione industriale è già stato approvato dal Parlamento Europeo. Quello generale… - Rinaldi_euro : Quest’anno l’albero del Parlamento Europeo ha superato alla grande “Spelacchio”, (ma i Verdi non dicono nulla che n… - saverioraimondo : Firma anche tu per l’ABOLIZIONE DELL’ANNO BISESTILE! - moriggi : RT @fdragoni: SEDUTA COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI E MONETARI DEL PARLAMENTO EUROPEO 'Nessuno ha utilizzato la linea di credito pandemica d… - CasagrandeStef : RT @Rinaldi_euro: Quest’anno l’albero del Parlamento Europeo ha superato alla grande “Spelacchio”, (ma i Verdi non dicono nulla che non sia… -