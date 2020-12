Il Papa ringrazia i militari di Strade sicure a Roma (Di martedì 8 dicembre 2020) , il giorno dell’Immacolata portando dei biscotti. I militari impegnati nell’operazione sono 7803. Redazione Persone: Francesco ? Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) , il giorno dell’Immacolata portando dei biscotti. Iimpegnati nell’operazione sono 7803. Redazione Persone: Francesco ?

montagne_paesi : Al presidio medico avanzato alla Fiera di Bergamo l’Albero di Natale 2020. - Montagne & Paesi - L’Asst Papa Giovann… - _bofonchia : RT @MartiClio: MA FALSALINDA RINGRAZIA IL PUBBLICO BRASILIANO CHE IN ITALIA TI AVRANNO VOTATO IN 3 (tua mama, tuo papà e ta soru) #GFVIP - MartiClio : MA FALSALINDA RINGRAZIA IL PUBBLICO BRASILIANO CHE IN ITALIA TI AVRANNO VOTATO IN 3 (tua mama, tuo papà e ta soru) #GFVIP - Luca_sbo : @avvliguori1 @JacopoSegre @massimozampini 'figliolo figliolo vieni qua allora guarda tu adesso indossi tutte queste… - giorgio_rosi : @PresMoratti Il papà di Pinamonti ringrazia -

Ultime Notizie dalla rete : Papa ringrazia Il Papa ringrazia i militari di Strade sicure a Roma il Giornale Al presidio medico avanzato alla Fiera di Bergamo l’Albero di Natale 2020.

L’Asst Papa Giovanni XXIII ringrazia per il segno di speranza acceso all’ingresso del presidio in Fiera a cura di Ente Fiera Promoberg, Bergamo Fiera Nuova, artigiani, alpini, florovivaisti, espositor ...

I diritti delle sex workerPapa Francesco avvicina la Chiesa alla comunità transgender

La donazione di tamponi e vaccini antinfluenzali a Torvaianica è solo l’ultimo gesto di una lunga lista che testimonia la vicinanza e l’attenzione del Pontefice verso queste persone: costruisce ponti ...

L’Asst Papa Giovanni XXIII ringrazia per il segno di speranza acceso all’ingresso del presidio in Fiera a cura di Ente Fiera Promoberg, Bergamo Fiera Nuova, artigiani, alpini, florovivaisti, espositor ...La donazione di tamponi e vaccini antinfluenzali a Torvaianica è solo l’ultimo gesto di una lunga lista che testimonia la vicinanza e l’attenzione del Pontefice verso queste persone: costruisce ponti ...