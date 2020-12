Il nuovo album di DJ Tubet “Fin Cumò” (Di martedì 8 dicembre 2020) Dj Tubet “Fin Cumò” il primo album solistaE’ uscito su tutte piattaforme digitali, e poi in versione cd, il primo album solista di Dj Tubet, ilrapper e improvvisatore friulano. Pubblicato dall’etichetta “Centedischi”, “Fin Cumò” – questo il titolo – è una raccolta dei migliori singoli usciti tra il 2011 e 2020 in un percorso vario tra, lingue, culture, e tradizioni apportate dalle collaborazioni recenti con altri artisti europei ed extraeuropei. “Fin Cumò” in friulano significa fino ad adesso ed è dunque un compendio scelto dall’artista in cui la lingua friulana e italiana non sono più periferia dell’estremo nord est italiano ma sono il centro del mondo in un crocevia di popoli lingue e sonorità talvolta ... Leggi su udine20 (Di martedì 8 dicembre 2020) Djil primosolistaE’ uscito su tutte piattaforme digitali, e poi in versione cd, il primosolista di Dj, ilrapper e improvvisatore friulano. Pubblicato dall’etichetta “Centedischi”,– questo il titolo – è una raccolta dei migliori singoli usciti tra il 2011 e 2020 in un percorso vario tra, lingue, culture, e tradizioni apportate dalle collaborazioni recenti con altri artisti europei ed extraeuropei.in friulano significa fino ad adesso ed è dunque un compendio scelto dall’artista in cui la lingua friulana e italiana non sono più periferia dell’estremo nord est italiano ma sono il centro del mondo in un crocevia di popoli lingue e sonorità talvolta ...

