Il nostro Libro Sospeso a Scampia | dove prima si vendeva la droga oggi si spacciano letture

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) A Napoli c’è un’antica usanza: il caffè. Usanza ampiamente raccontata dal compianto Luciano De Crescenzo. Quando si era felici si andava al bar e si pagavano due caffè. Uno lo si beveva e l’altro lo si lasciava per chi non aveva la possibilità. Un gesto di nobiltà, vicinanza, condivisione. Nel corso degli anni questa pratica novecentesca, che sembrava poter sparire, sta riscuotendo un nuovo successo. Alla Scugnizzeria, libreria di Melito e, abbiamo attivato il. La nostra è una libreria un po’ speciale. Ci sono voluti 40 anni per aprire una libreria nell’area nord di Napoli.silasilibri. Una gigantesca piazza di spaccio di libri. Il ...