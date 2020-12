Il Natale di cristallo accende Milano

(Di martedì 8 dicembre 2020) Dodici metri di altezza, innumerevoli luci e addobbi in cristallo, oltre 200 decorazioni realizzate a mano. Sono questi i numeri del nuovo albero di Natale firmato Swarovski che svetta nella meravigliosa Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, sotto la suggestiva «Volta Celeste».

Simbolo di luce eterna e di radiosa speranza, il «Tree of Light», l'albero di Natale firmato Swarovski, svetta nella Galleria Vittorio Emanuele II illuminando la città ...Per i 125 anni della maison austriaca la Galleria Vittorio Emanuele II ospita per il settimo anno consecutivo il grande albero firmato Swaroski ...