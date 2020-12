Il Museo archeologico si rifà il look Nuovi spazi | nel 2021 cantiere al via

(Di martedì 8 dicembre 2020) Nelsi rinnova ildi piazza Cittadella, in Città Alta:e nuovo allestimento.

raffaelepenocch : @madeinpompei Trovo su Tavole di microscopia, Giunti, 1969, pag. A2: 'I Romani conoscevano la proprietà di ingrandi… - PeccatoA : Il #Museo archeologico nazionale di #Firenze ospita fino al 30 giugno 2021, Tesori dalle terre d’Etruria. La collez… - HankHC91 : RT @artribune: Natale 2020: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli illumina la città con tre fasci di luce - kospeti : RT @artribune: Natale 2020: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli illumina la città con tre fasci di luce - nefelef : RT @Napolikeit: Una bella luce simbolica illumina il Museo Archeologico di #Napoli e la strada intorno durante le festa di Natale! @MANNap… -

Ultime Notizie dalla rete : Museo archeologico

Napolike

StampaIl Natale si avvicina ed è tempo di regali! Da oggi, 8 dicembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 è possibile acquistare l’abbonamento “Paestum&Velia” al prezzo speciale di soli 10 €, in vendita on ...Appuntamento mercoledì 9 dicembre alle 21.25 su Rai Uno con la trasmissione di divulgazione culturale per eccellenza ...