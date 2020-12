Il Mose non si solleva e Venezia finisce (di nuovo) sott’acqua: «Situazione drammatica» – Il video (Di martedì 8 dicembre 2020) Stavolta il Mose non è stato sollevato in tempo. Per farlo occorrono al momento diverse ore di anticipo e il meccanismo parte solo quando si prevede una marea superiore ai 130 centimetri, eventualità che fino alla mattina dell’8 dicembre era stata esclusa. Adesso, però, a causa di un innalzamento improvviso dovuto alla Bora, si attende un picco di 145 centimetri alle 16.40. E Venezia è di nuovo sommersa. «La Situazione è terribile, siamo sotto l’acqua in maniera drammatica», ha detto Carlo Alberto Tessein, procuratore della Basilica di San Marco. «Il nartece è completamente allagato e se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle interne». “vabbè, sarà costato sui 30 milioni per la realizzazione e continuerà a costare sui 300.000 ogni volta che viene attivato, ma ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) Stavolta ilnon è statoto in tempo. Per farlo occorrono al momento diverse ore di anticipo e il meccanismo parte solo quando si prevede una marea superiore ai 130 centimetri, eventualità che fino alla mattina dell’8 dicembre era stata esclusa. Adesso, però, a causa di un innalzamento improvviso dovuto alla Bora, si attende un picco di 145 centimetri alle 16.40. Eè disommersa. «Laè terribile, siamo sotto l’acqua in maniera», ha detto Carlo Alberto Tessein, procuratore della Basilica di San Marco. «Il nartece è completamente allagato e se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle interne». “vabbè, sarà costato sui 30 milioni per la realizzazione e continuerà a costare sui 300.000 ogni volta che viene attivato, ma ...

