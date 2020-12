Il Mose non si attiva: Venezia sommersa dall'acqua (Di martedì 8 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Allerta meteo rossa in molte regioni d'Italia per via del maltempo. Venezia finisce sott'acqua, a Roma c'è il rischio esondazione del Tevere Non dà tregua l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia nelle ultime 48 ore. A partire dalla giornata di ieri, è scattata l'allerta meteo per moltissime regioni, specie quelle settentrionali dove pioggia e neve stanno imperversando ormai dai primi giorni di dicembre. Venti di burrasca e fortissimi acquazzoni, invece, si sono abbattuti al Sud del Paese provocando danni di media e grave entità. Ancora piogge e venti fino a burrasca al Centro-Sud#allertaROSSA meteo-idro, mercoledì #9dicembre, in Campania e nella Provincia Autonoma di Bolzano#allertaARANCIONE in 6 regioniLeggi l’avviso meteo dell' #8dicembre ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Allerta meteo rossa in molte regioni d'Italia per via del maltempo.finisce sott', a Roma c'è il rischio esondazione del Tevere Non dà tregua l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia nelle ultime 48 ore. A partirea giornata di ieri, è scattata l'allerta meteo per moltissime regioni, specie quelle settentrionali dove pioggia e neve stanno imperversando ormai dai primi giorni di dicembre. Venti di burrasca e fortissimizzoni, invece, si sono abbattuti al Sud del Paese provocando danni di media e grave entità. Ancora piogge e venti fino a burrasca al Centro-Sud#allertaROSSA meteo-idro, mercoledì #9dicembre, in Campania e nella Provincia Autonoma di Bolzano#allertaARANCIONE in 6 regioniLeggi l’avviso meteo dell' #8dicembre ...

