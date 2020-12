Il Mose non si attiva e Venezia è di nuovo sott'acqua: preoccupazione per la Basilica San Marco (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Mose di Venezia questa mattina non si è attivato e come conseguenza la città è di nuovo in balia dell'acqua alta: Piazza San Marco e il centro storico sono stati così allagati, con i soliti disagi ... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) Ildiquesta mattina non si èto e come conseguenza la città è diin balia dell'alta: Piazza Sane il centro storico sono stati così allagati, con i soliti disagi ...

Corriere : Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - SkyTG24 : Venezia, acqua alta a 122 centimetri: Mose non attivo e città allagata - LuigiBrugnaro : ??Ora in Piazza San Marco per verificare la situazione. C’è una leale collaborazione tra istituzioni, ma dobbiamo… - pierlui78801612 : RT @Corriere: Venezia, l’acqua alta piomba sulla città: il Mose non è attivo - AlessioDeRossi5 : RT @LuigiBrugnaro: ??Ora in Piazza San Marco per verificare la situazione. C’è una leale collaborazione tra istituzioni, ma dobbiamo far s… -