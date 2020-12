Il Mose non è attivo, Venezia finisce sott’acqua. Lavori non ultimati e previsioni ‘sballate’: ecco perché le paratoie non sono state alzate (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Mose c’è e ha dimostrato di funzionare, salvando il centro storico di Venezia dalle acque alte. Eppure le paratoie di quest’opera costata alla collettività oltre 6 miliardi di euro, tangenti comprese, nella giornata dell’8 dicembre non sono state alzate. E così Venezia e Chioggia sono finte sott’acqua. Ma con la marea si innalzano anche le inevitabili polemiche: se la salvezza è a portata di mano, i Veneziani si chiedono perché non si debba utilizzarla. I commercianti, imbufaliti dopo aver timidamente riaperto i negozi, si trovano in una situazione peggiore di quando gli esercizi erano chiusi, con nuovi danni da contare, oltre ai mancati introiti dovuti all’emergenza coronavirus. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilc’è e ha dimostrato di funzionare, salvando il centro storico didalle acque alte. Eppure ledi quest’opera costata alla collettività oltre 6 miliardi di euro, tangenti comprese, nella giornata dell’8 dicembre non. E cosìe Chioggiafinte. Ma con la marea si innalzano anche le inevitabili polemiche: se la salvezza è a portata di mano, ini si chiedononon si debba utilizzarla. I commercianti, imbufaliti dopo aver timidamente riaperto i negozi, si trovano in una situazione peggiore di quando gli esercizi erano chiusi, con nuovi danni da contare, oltre ai mancati introiti dovuti all’emergenza coronavirus. ...

Corriere : Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - LuigiBrugnaro : Ore 15.20 ... Adesso sono al Centro Maree per seguire l’evolversi della situazione. Prossimo massimo 145 cm alle 16… - Agenzia_Ansa : #Maltempo, acqua alta a #Venezia, il Mose non è attivo Il sindaco Brugnaro: 'Previsto massimo marea di 145 centimet… - sole24ore : Acqua alta a Venezia, Mose non attivo. Il sindaco: «Previsto un massimo di marea di 145 centimetri»… - Greta25671215 : @Corriere Cioè non è bastato il Mose? -