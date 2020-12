Il Ministro tedesco per gli Affari Europei: 'Sarebbe irresponsabile ritardare il piano di Recovery' (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Ministro degli Affari Europei tedesco e presidente di turno del Consiglio Ue, Michael Roth ha fatto il punto prima della videoconferenza per gli Affari generali: "A luglio ci siano trovati d'... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) Ildeglie presidente di turno del Consiglio Ue, Michael Roth ha fatto il punto prima della videoconferenza per gligenerali: "A luglio ci siano trovati d'...

(Teleborsa) - E' ancora alta tensione sul Recovery Fund in Europa come in Italia. Nel primo caso, l'UE sta tentando di aggirare il veto di Polonia ed Ungheria sul piano Next Generation EU, che contien ...

Il ministro degli Affari europei tedesco e presidente di turno del Consiglio Ue, Michael Roth ha fatto il punto prima della videoconferenza per gli Affari generali: "A luglio ci siano trovati d'accord ...

(Teleborsa) - E' ancora alta tensione sul Recovery Fund in Europa come in Italia. Nel primo caso, l'UE sta tentando di aggirare il veto di Polonia ed Ungheria sul piano Next Generation EU, che contien ...Il ministro degli Affari europei tedesco e presidente di turno del Consiglio Ue, Michael Roth ha fatto il punto prima della videoconferenza per gli Affari generali: "A luglio ci siano trovati d'accord ...