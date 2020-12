Il Ministro della Salute parla durante la trasmissione Di Martedì (Di martedì 8 dicembre 2020) "Le misure sono queste e le confermiamo, non cambieranno”. A dichiararlo il Ministro della Salute Speranza durante la trasmissione “Di Martedì”. Covid, Speranza: “Le misure sono queste. Non cambieranno” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) "Le misure sono queste e le confermiamo, non cambieranno”. A dichiararlo ilSperanzala“Di”. Covid, Speranza: “Le misure sono queste. Non cambieranno” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ministro della Stati Uniti, Biden sceglie l'ispanico Becerra come ministro della Sanità la Repubblica Covid, Speranza avverte il governo: «Nove miliardi per la Sanità non bastano»

Il ministro della Salute: ho fiducia nella governance ma porrò con molta forza la richiesta di fondi. A Natale non si può allargare il divieto di spostamento alle province ...

Zona arancione e gialla, Regioni in pressing: «Via i blocchi per le Feste». Altolà del Governo

ROMA Consentire nei giorni di festa il ricongiungimento familiare per chi vive in comuni diversi. E quindi, allargare le maglie del decreto legge governativo per permettere agli italiani di spostarsi.

