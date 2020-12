Il maltempo flagella l’Italia | smottamenti | strade chiuse e persone sfollate Danni ovunque

(Di martedì 8 dicembre 2020) Prosegue sulla fase di forte. Nel giorno dell’Immacolata un’intensa perturbazione pilotata da un vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure, ha provocato un’intensa ondata diche si sta abbattendo con particolare intensità ancora una volta sul Triveneto, ma anche sul Lazio e sulla Campania. Al Nord la neve sta cadendo copiosa sopra i 6-800 metri, al Centro e in Campania vento e nubifragi stanno creando forti disagi. Tuttaè letteralmente sott’acqua. Precipitazioni abbondanti soprattutto su Triveneto, Lazio e Campania mentre neve sulle Alpi dai 6-800 metri, sugli Appennini a partire dai 1200-1400 metri. Sono 3000 complessivamente gli interventi e sono 445 lesoccorse dai vigili del fuoco dall’inizio dell’ondata diche ha investito ...

infoitinterno : Il maltempo flagella la costa, danni e allagamenti - adam6247903 : Il maltempo flagella l’Italia, geologi: “Nel Modenese, 8 alluvioni nell’ultimo decennio, in Trentino Alto Adige si… - messveneto : Alberi spezzati, strade allagate, smottamenti: il maltempo flagella il Friuli: Sono state centinaia, in tutta la pr… - Ilfriulivenezia : Il maltempo flagella il FVG, sospesi bus e scuole chiuse lunedì 7 nei comuni colpiti. #AllertameteoFVG fino a marte… - ilfaroonline : Il #maltempo flagella Latina e provincia: a Formia salvato un 80enne travolto dal fango -

RIETI - Maltempo con pioggia e vento sul Reatino (e neve in quota). Interventi in serie da parte dei vigili del fuoco in Bassa Sabina col maltempo che dalla notte flagella la zona. Soprattutto ...Festa dell'immacolata all'insegna del maltempo, il Nord ancora flagellato: in Veneto è stata chiusa per neve la statale Alemagna. E sono oltre 3.000 gli interventi dei ...