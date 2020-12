Il governo supererà la boa del Mes | ma Merkel… La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di martedì 8 dicembre 2020) Non c’è dubbio che gli ultimi giorni siano stati nei palazzi romani che contano, cioè Palazzo Chigi e dintorni, a dir poco convulsi. In verità, fra le forze politiche di maggioranza, e non solo, son volati i coltelli. E ancora volano. Ma sarebbe ingenuo pensare che i problemi sollevati dal Recovery Plan, perché di questo più che del Mes (che è un semplice riflesso) si tratta, concernino il come e non il chi gestirà i soldi che prima o poi dovrebbero arrivare dall’Europa. Così come è ingenuo pensare che per molti deputati che voteranno sì alla riforma del Patto di stabilità, grillini ma non solo, ci siano nobili ragioni a motivarli e non semplicemente quella di non tornarsene (per molti definitivamente) a casa. Vista attraverso questa doppia e realistica, quasi cinica, lente interpretativa, non c’è dubbio che la lotta sia oggi, nella maggioranza, quella fra Giuseppe Conte e tutti gli ...