Il governo avverte gli italiani: “6 anni di carcere per una falsa autodichiarazione” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il governo ha deciso: in occasione del Natale dichiarerà guerra a un pericolosissimo nemico, gli italiani che cercheranno di trascorrere le festività in maniera serena. E contro i quali è già pronto a scatenare tutta la propria potenza di fuoco, con la ministra degli Interni Luciana Lamorgese che ha già annunciato un maxi-dispiegamento di 70 mila agenti per effettuare controlli severissimi su tutto il territorio. Droni, posti di blocco, varchi in autostrada. Misure che di rado vediamo impiegate in maniera così massiccia nel contrasto al crimine organizzato o agli sbarchi incontrollati, per esempio, e che evidentemente sono invece necessarie per impedire che vada in scena, in qualche casa, il temutissimo cenone della Vigilia. Non bastassero gli annunci della Lamorgese, ecco arrivare un’ulteriore presa di posizione da parte del ... Leggi su ilparagone (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilha deciso: in occasione del Natale dichiarerà guerra a un pericolosissimo nemico, gliche cercheranno di trascorrere le festività in maniera serena. E contro i quali è già pronto a scatenare tutta la propria potenza di fuoco, con la ministra degli Interni Luciana Lamorgese che ha già annunciato un maxi-dispiegamento di 70 mila agenti per effettuare controlli severissimi su tutto il territorio. Droni, posti di blocco, varchi in autostrada. Misure che di rado vediamo impiegate in maniera così massiccia nel contrasto al crimine organizzato o agli sbarchi incontrollati, per esempio, e che evidentemente sono invece necessarie per impedire che vada in scena, in qualche casa, il temutissimo cenone della Vigilia. Non bastassero gli annunci della Lamorgese, ecco arrivare un’ulteriore presa di posizione da parte del ...

