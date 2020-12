Il Giappone vara un piano di stimolo da 580 miliardi di euro Altro che Recovery Fund…

(Di martedì 8 dicembre 2020) Mentre in Italia si discute intorno ai fantapei, il, che ha sovranità monetaria, fa capire qual è la vera risposta a questa emergenza eun maxidida 580di. Come riporta Il Sole 24 Ore, “il primo ministro del, Yoshihide Suga, ha presentato oggi un nuovoper aiutare l’economiase dal valore di oltre 580di. L’obiettivo è quello di finanziare vari progetti che vanno dalle misure sanitarie allo sviluppo di tecnologie sostenibili”. L’annuncio è arrivato mentre le principali economie mondiali continuano a lanciare massicci piani di aiuti nel tentativo di limitare le devastazioni ...

Anche il Giappone mette in campo un piano di mega-stimoliper aiutare l'economia giapponese. Lo ha annunciato oggi il primo ministro giapponese Yoshihide Suga. Il piano, dal valore di oltre 580 miliard ...