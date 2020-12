“Il Coronavirus? Faccia il suo corso, selezione naturale della razza” (Di martedì 8 dicembre 2020) Polemica per l’espressione infelice di Mariagrazia Tritto, consigliera comunale del Movimento 5 stelle, sul Coronavirus in Italia. “Ci sarà una selezione naturale della razza, che il Covid Faccia il suo corso, teste di cazzo ne abbiamo fin troppe”: a scriverlo, su Facebook, è stata Mariagrazia Tritto, consigliera comunale del M5S a Noicattaro, comune della Puglia. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020) Polemica per l’espressione infelice di Mariagrazia Tritto, consigliera comunale del Movimento 5 stelle, sulin Italia. “Ci sarà unarazza, che il Covidil suo, teste di cazzo ne abbiamo fin troppe”: a scriverlo, su Facebook, è stata Mariagrazia Tritto, consigliera comunale del M5S a Noicattaro, comunePuglia. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

