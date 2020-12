Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi | trama e anticipazioni

Leggi su tpi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Stasera, martedì 8 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Ilcon l’episodio “Il”, già trasmesso nel 2013 e in replica nel 2019 con un notevole successo di pubblico. Di seguito la) de Ilde Il: È una nuova giornata all’insegna della tranquillità in quel di Vigata, ma una bomba carta esplode davanti a un magazzino vuoto e la cittadinanza viene molto turbata. Il proprietario della struttura è un certo Angelino Arnone e subito si pensa all’esplosione come a un avvertimento, anche se l’uomo nega di esserne il destinatario. Passato qualche giorno, però, Angelino si troverà a ...