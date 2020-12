Il Collegio 5, penultima puntata stasera su Rai2: anticipazioni (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Collegio 5 torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la penultima puntata all'insegna delle gare didattiche: le anticipazioni. stasera su Rai2 alle 21:20 torna Il Collegio 5 con la penultima puntata che promette di continuare ad appassionare il pubblico teen, confermando, magari, anche gli ottimi dati d'ascolto delle passate settimane. La sesta puntata ha registrato, infatti, il miglior risultato dopo la prima raggiungendo punte del 18%. La settimana al Collegio si apre all'insegna delle Gare Didattiche. I collegiali devono dimostrare tutta la loro prestanza fisica nei Giochi della Gioventù, mentre in classe continuano le sfide a colpi di geografia, italiano e matematica. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020) Il5 tornasualle 21:20 con laall'insegna delle gare didattiche: lesualle 21:20 torna Il5 con lache promette di continuare ad appassionare il pubblico teen, confermando, magari, anche gli ottimi dati d'ascolto delle passate settimane. La sestaha registrato, infatti, il miglior risultato dopo la prima raggiungendo punte del 18%. La settimana alsi apre all'insegna delle Gare Didattiche. I collegiali devono dimostrare tutta la loro prestanza fisica nei Giochi della Gioventù, mentre in classe continuano le sfide a colpi di geografia, italiano e matematica. ...

