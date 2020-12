Il Collegio 5 | le anticipazioni della settima puntata | 8 dicembre

Leggi su tpi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il5, leQuesta sera, martedì 82020, va in onda lade Ilgiunto all’edizione 5, un programma che ha entusiasmato tantissimi italiani con le edizioni precedenti e che questa volta propone una classe 1992. Tanti sono gli alunni selezionati per questa nuova avventura tra le mura del, dove saranno come al solito tantissime le regole da rispettare: banditi cellulari e tecnologia di ogni genere, taglio dei capelli per maschi e femmine, indossare una divisa impeccabile e rispettare rigore e disciplina. Ma riusciranno tutti i nostri giovani protagonisti a rigare dritto? Vediamo quali sono le...