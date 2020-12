Il Collegio 5, le anticipazioni della puntata di stasera (Di martedì 8 dicembre 2020) La penultima settimana de Il Collegio La settima settimana de Il Collegio 5 sta per partire e con lei tante nuove prove da affrontare. Questa sera alle 21:20 su Rai 2 andrà in onda il sesto episodio del docu-reality. I GIOCHI della GIOVENTÙ La settimana al Collegio Regina Margherita si apre con delle gare didattiche in cui gli studenti si sfideranno nelle ore di lezione di geografia, italiano e matematica. Poi dovranno gareggiare anche nei famosi Giochi della Gioventù, in cui sarà la loro prestanza fisica a dover dare il meglio di sé per arrivare alla vittoria. Arriva poi il momento di chiudere un primo capitolo di questa lunga avventura e i collegiali si esibiscono davanti ai professori nel saggio finale di recitazione. Leggi anche Il Collegio 5, la sintesi della ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 dicembre 2020) La penultima settimana de IlLa settima settimana de Il5 sta per partire e con lei tante nuove prove da affrontare. Questa sera alle 21:20 su Rai 2 andrà in onda il sesto episodio del docu-reality. I GIOCHIGIOVENTÙ La settimana alRegina Margherita si apre con delle gare didattiche in cui gli studenti si sfideranno nelle ore di lezione di geografia, italiano e matematica. Poi dovranno gareggiare anche nei famosi GiochiGioventù, in cui sarà la loro prestanza fisica a dover dare il meglio di sé per arrivare alla vittoria. Arriva poi il momento di chiudere un primo capitolo di questa lunga avventura e i collegiali si esibiscono davanti ai professori nel saggio finale di recitazione. Leggi anche Il5, la sintesi...

zazoomblog : Il Collegio 1992 martedì 8 dicembre su Rai 2 anticipazioni penultimo appuntamento - #Collegio #martedì #dicembre… - zazoomblog : Il Collegio 1992 martedì 8 dicembre su Rai 2 anticipazioni penultimo appuntamento - #Collegio #martedì #dicembre - webshakeit : Il Collegio 5, settima puntata: quando va in onda, come vederla e anticipazioni - zazoomblog : Il collegio 5 anticipazioni settima puntata: in onda domani sera su Rai 2 - #collegio #anticipazioni #settima… - infoitcultura : Il Collegio 5, anticipazioni. Scontro Andreini-Di Piero, il preside chiama i genitori -

Ultime Notizie dalla rete : Collegio anticipazioni Il Collegio 5, settima puntata: quando va in onda, come vederla e anticipazioni Skuola.net Il Collegio 5, le anticipazioni della puntata di stasera

La settima settimana de Il Collegio 5 sta per partire con nuove prove da affrontare. Questa sera alle ore 21.20 su Rai 2 andrà in onda la settima puntata ...

Il collegio: le anticipazioni della settima puntata in onda martedì 8 dicembre

La quinta edizione del docu-reality di Rai 2 si avvia alla conclusione. Martedì 8 dicembre settimo e penultimo appuntamento con gli studenti del (...) ...

La settima settimana de Il Collegio 5 sta per partire con nuove prove da affrontare. Questa sera alle ore 21.20 su Rai 2 andrà in onda la settima puntata ...La quinta edizione del docu-reality di Rai 2 si avvia alla conclusione. Martedì 8 dicembre settimo e penultimo appuntamento con gli studenti del (...) ...