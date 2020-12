“Il Collegio 5” | le anticipazioni della penultima puntata | tra Giochi della Gioventù e l’attesa degli esami

Leggi su iodonna

(Di martedì 8 dicembre 2020) Piano piano ci si avvicina all’epilogo del docu-reality di Rai2. Questa sera, martedì 8 dicembre alle 21.20, andrà in onda la settimadi Il5. La. Il format internazionale adottato dalla Rai continua a registrare successo tra i teen, raggiungendo notevoli picchi di ascolto e posizionandosi in cima alle classifiche delle tendenze sui social. Dallo scorso episodio alcuni banchi sono stati liberati causa espulsione di due studenti e neanche questa settimana si potrà stare tranquilli. La fatica del rush finale in vistasi fa sentire e qualcuno corre il rischio di dover lasciare l’istituto. “Il5”: tutti ...