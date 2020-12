Il Collegio 5, anticipazioni penultima puntata di oggi 8 dicembre (Di martedì 8 dicembre 2020) Questa sera, a partire dalle 21.25 circa su Rai 2, andrà in onda la settima e penultima puntata de Il Collegio 5, il docu-reality prodotto da Banijay Italia, ambientato nel Collegio Santa Margherita di Anagni. Giancarlo Magalli come sempre, sarà la voce narrante. Ma cosa vedremo in onda questa sera? Dalle anticipazioni, veniamo a sapere che il penultimo appuntamento sarà all’insegna delle gare didattiche, ma non solo. Gli studenti saranno chiamati anche ad esibirsi davanti ai professori nel saggio finale di recitazione. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà ai nostri protagonisti. Il Collegio 5, oggi 8 dicembre la penultima puntata Il Collegio 5 è giunto alla sua penultima ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 dicembre 2020) Questa sera, a partire dalle 21.25 circa su Rai 2, andrà in onda la settima ede Il5, il docu-reality prodotto da Banijay Italia, ambientato nelSanta Margherita di Anagni. Giancarlo Magalli come sempre, sarà la voce narrante. Ma cosa vedremo in onda questa sera? Dalle, veniamo a sapere che il penultimo appuntamento sarà all’insegna delle gare didattiche, ma non solo. Gli studenti saranno chiamati anche ad esibirsi davanti ai professori nel saggio finale di recitazione. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà ai nostri protagonisti. Il5,laIl5 è giunto alla sua...

