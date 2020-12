Il CEO Fienga difende Pellegrini: "È un patrimonio del club e siamo orgogliosi di lui" (Di martedì 8 dicembre 2020) Il CEO giallorosso ha parlato della situazione legata al centrocampista, che si è scusato dopo lo sfogo post Sassuolo Leggi su 90min (Di martedì 8 dicembre 2020) Il CEO giallorosso ha parlato della situazione legata al centrocampista, che si è scusato dopo lo sfogo post Sassuolo

vinzasr : Mi chiedevo se ora che il super CEO Fienga ha praticamente ammesso che l'@ambienteromano incide sulle prestazioni d… - siamo_la_Roma : ?? La #ASRoma si schiera con #Pellegrini ??? Le parole del Ceo #Fienga ?? 'Non è da tutti commettere uno sbaglio e… - PagineRomaniste : Il Ceo #Fienga: 'Investire per il talento femminile' #ASRoma #GazzettaDelloSport - CORNERNEWS24 : #Calcio - Fienga acquisisce società consulenza 'al femminile' Ceo Roma 'in Italia si faccia di più per uguaglianza di genere' - LAROMA24 : Il ceo Fienga: «Investire per il talento al femminile» #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : CEO Fienga Il Ceo Fienga: "Investire per il talento femminile" Pagine Romaniste Pellegrini: niente di rotto

(F. BIAFORA) – Una caviglia molto gonfia e le scorie di una settimana di polemiche da mettere al più presto da parte. Domenica non è stata di certo una giornata felice per Lorenzo Pellegrini, sbottato ...

La Roma si schiera dalla parte di Pellegrini. Fienga: “Vicini a Lorenzo, non è da tutti commettere un errore e chiedere scusa”

Lorenzo Pellegrini ha avuto una domenica difficile per via di una storia Instagram in cui dava dei “falliti” a chi insultava lui e la sua famiglia. Scrivere “falliti” è stato uno sbaglio per il quale ...

