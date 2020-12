Il caldo diminuisce capacità del Covid di infettare

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 8 dicembre 2020): illadel virus di. La conferma in uno studio del del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Ladel Sars-Cov-2 diè sensibile all’aumento della temperatura ambientale. Così come è stato dimostrato anche per altri virus respiratori:cole aumenta col freddo. E’ quanto… L'articolo Corriere Nazionale.