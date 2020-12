Il Bangladesh trasferisce i rohingya su un’isola

virpix : @martinberote Tanto ha già detto che si trasferisce in Bangladesh quindi top ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bangladesh trasferisce

Il Post

Il governo del Bangladesh ha deciso il trasferimento, che a detta delle ong sarebbe coatto, di migliaia di profughi islamici Rohingya, giunti in precedenza nel Paese citato dopo essere fuggiti in mass ...Il governo di Dacca deporta migliaia di profughi musulmani in fuga dalla Birmania nel mezzo dell'Oceano Indiano: la destinazione è un isolotto che ...