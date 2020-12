' I videogiochi raggiugeranno il fotorealismo tra 10 anni'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ritiene che il futuro deialla fine porterà al. Parlando alla UBS Global TMT Virtual Conference, Zelnick ha condiviso il suo ottimismo sul futuro dell'industria dei, affermando che un pubblico in crescita, i progressi tecnologici e altri fattori contribuiranno a rendere i prossimi 30-40"i più eccitanti" per il settore. "Immagino che l'attività di Take-Two tra diecisarà molto diversa da quella odierna, nello stesso modo in cui appare molto diversa oggi rispetto a diecifa, quando non c'erano attività mobile e non c'erano spese ricorrenti per i consumatori", ha detto Zelnick. Leggi altro...